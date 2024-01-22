Каждый пятый работающий пскович дополнительно подрабатывает

08:55, 22 января 2024, ПАИ

Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный пскович. Всего в Пскове подрабатывают 19% опрошенных, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом чаще всего подработки берут сотрудники, которые работают на удалёнке. Среди них 24% имеют дополнительную занятость, они же тратят на это больше времени и получают за это больший доход. Причём граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (22%).

16% горожан зарабатывают на дополнительной работе от 30 до 50%, 14% опрошенных – более 50% от общего дохода.