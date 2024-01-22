Каждый пятый работающий пскович дополнительно подрабатывает
Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный пскович. Всего в Пскове подрабатывают 19% опрошенных, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
При этом чаще всего подработки берут сотрудники, которые работают на удалёнке. Среди них 24% имеют дополнительную занятость, они же тратят на это больше времени и получают за это больший доход. Причём граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (22%).
16% горожан зарабатывают на дополнительной работе от 30 до 50%, 14% опрошенных – более 50% от общего дохода.
20 уголовных дел за попытку подкупить таможенников возбудили в Псковской области в 2023 году
Из-за метели с сильным ветром псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
За спасение аиста псковичка номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»