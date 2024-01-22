Карета скорой помощи с роженицей попала в ДТП в Великих Луках
Автомобиль Nissan Qashqai и карета скорой помощи столкнулись на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля. В машине скорой помощи находилась беременная шестым ребёнком женщина.
В аварии никто не пострадал.
На месте работала бригада скорой помощи, которая доставила роженицу в роддом, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.
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