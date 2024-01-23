До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 24 января
Облачная погода прогнозируется в Псковской области 24 января. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы достигнут15 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области в течение суток составит от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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