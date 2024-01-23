До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 24 января

13:09, 23 января 2024, ПАИ

Облачная погода прогнозируется в Псковской области 24 января. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы достигнут15 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области в течение суток составит от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.