Развитие цифровизации в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:43, 23 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая цифровизации Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

Что дал региону день цифровизации на ВДНХ, как Псковская область готова к мартовскому ДЭГ, как будет реализовываться федеральный проект о госключе?

Об этом и многом другом расскажут начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова и директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова.