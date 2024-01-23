Развитие цифровизации в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая цифровизации Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.
Что дал региону день цифровизации на ВДНХ, как Псковская область готова к мартовскому ДЭГ, как будет реализовываться федеральный проект о госключе?
Об этом и многом другом расскажут начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова и директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова.
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23 января 2024
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