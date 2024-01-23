Свыше трёх тысяч обращений поступило на телефон доверия в Псковской области за год

14:27, 23 января 2024, ПАИ

Более 3 100 обращений поступило на телефон доверия в Псковской области за 2023 год. Из них 58 % было от детей и подростков. Об этом ПАИ рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.

По её словам, тематика обращений была самой различной. В частности, звучали вопросы о взаимоотношениях и конфликтах в семье, межличностных отношениях с ровесниками и депрессивных настроениях.

При этом более 1 100 звонков были неквалифицированными. Такими они считаются, когда происходят розыгрыши, молчание или отбои. «И это печально», – обратила внимание Наталия Соколова.

Телефон доверия 8-800-200 01-22 работает круглосуточно, анонимно и конфиденциально, заключила она.

Ранее сообщалось, что 13 личных обращений поступило за 2023 год от детей уполномоченному по правам ребёнка в Псковской области.

Также стало известно, с какими вопросами взрослые псковичи чаще всего обращались к детскому омбудсмену в 2023 году.