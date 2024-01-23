В Пскове организовали серию тренингов «Азбука предпринимателя» для переселенцев из-за границы

15:49, 23 января 2024, ПАИ

Центр «Мой бизнес» Псковской области проводит серию бесплатных тренингов «Азбука предпринимателя» для потенциальных и начинающих предпринимателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники тренингов получают оценку своей бизнес-идеи, помощь в разработке бизнес-плана, определении формы бизнеса, узнают о процедуре регистрации бизнеса, источниках финансирования, существующих мерах поддержки субъектов МСП.

«В рамках школы предпринимательства были организованы образовательные модули, которые были посвящены конкретным инструментам изучения рынка, финансовые инструменты, инструменты мер поддержки, которые реализуются в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», — рассказал сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, предприниматель, генеральный директор образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров.

«Особенность этой программы в том, что в этом году её впервые попробовали провести для наших соотечественников — переселенцев из других государств. В рамках этой программы основной акцент мы делаем на том, что сегодня необходимо начинающим предпринимателям, которые приезжают из других государств к нам в регион, как можно построить бизнес здесь, что здесь востребовано, какие законы, нюансы», — отметила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

В этом году «Азбука предпринимателя» для переселенцев в Псковскую область прошла уже два раза.

Проект реализуется в рамках государственной программы оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, совместно с комитетом по труду и занятости.