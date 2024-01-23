Строительство сетевой гостиницы Cosmos Hotel планируют начать в Пскове в этом году

16:17, 23 января 2024, ПАИ

Строительство сетевой гостиницы Cosmos Hotel планируют начать в Пскове в этом году, сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 января.

«Количество гостиниц растёт, две планируется открыть в этом году. Есть ещё планы: в этом году в марте-апреле планируется начать строить ещё одну – Cosmos Hotel», – отметил глава Пскова.

Добавим, что Cosmos Hotel Group – российский гостиничный оператор. Создан в 2015 году в структуре холдинга АФК «Система». Входит в число крупнейших операторов гостиниц в России. По состоянию на середину 2023 года управлял 33 отелями от трёх до пяти звёзд в России, Италии и Чехии.