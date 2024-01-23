Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове

17:19, 23 января 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Geely совершил наезд на женщину, которая с подругой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Аллейном переулке в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП 72-летнюю женщину бригада медицины катастроф госпитализировала в медучреждение.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники ГИБДД, бригада медицины катастроф.

Обстоятельства произошедшего выясняются.