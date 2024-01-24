О планах в сфере строительства и ЖКХ в Псковской области рассказывают в медиацентре ПАИ

12:06, 24 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая планам в сфере строительства и ЖКХ в Псковской области на 2024 год, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

С какими итогами в строительстве регион завершил 2023 год, какие планы ставит комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 2024-й, как реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», что жители региона сами могут сделать для повышения качества и комфорта своей жизни?

Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.