Планами на сезон автоспорта в Псковской области поделился Олег Мыслевич

14:01, 24 января 2024, ПАИ

Планами на сезон автоспорта в Псковской области с корреспондентом ПАИ поделился президент региональной федерации автомобильного спорта Олег Мыслевич.

В рамках сезона автоспорта в Псковской области пройдут 14 стартов. Ближайшие соревнования состоятся 27 января. В этот день пройдут чемпионат и первенство Псковской области по автомобильному многоборью.

В этом сезоне Федерация автомобильного спорта Псковской области планирует возродить фестиваль зимних видов автоспорта «Лукоморье», который пройдёт на льду Псковского озера 24 февраля. «Он проводился с 2004 по 2017 годы. Потом были очень слабые морозы. Лёд не позволял – был риск. В этом году морозы крепкие, лёд уже 40 сантиметров, поэтому решили провести фестиваль», – прокомментировал Олег Мыслевич.

«Одним из самых значимых мероприятий автоспорта не только для Псковской области, но и для всего российского автоспорта станут этап чемпионата России – ралли «Псков», который состоится в 20-х числах мая, и финальный этап Кубка России – ралли «Пушкинские Горы». Три этапа Кубка России и чемпионат России, которые пройдут в Псковской области, складываются в серию Кубка Содружества «Трофей Александра Невского», – поделился собеседник ПАИ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».