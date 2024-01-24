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Планами на сезон автоспорта в Псковской области поделился Олег Мыслевич

Планами на сезон автоспорта в Псковской области с корреспондентом ПАИ поделился президент региональной федерации автомобильного спорта Олег Мыслевич.

Планами на сезон автоспорта в Псковской области поделился Олег Мыслевич. Фото ПАИ

В рамках сезона автоспорта в Псковской области пройдут 14 стартов. Ближайшие соревнования состоятся 27 января. В этот день пройдут чемпионат и первенство Псковской области по автомобильному многоборью.

В этом сезоне Федерация автомобильного спорта Псковской области планирует возродить фестиваль зимних видов автоспорта «Лукоморье», который пройдёт на льду Псковского озера 24 февраля. «Он проводился с 2004 по 2017 годы. Потом были очень слабые морозы. Лёд не позволял – был риск. В этом году морозы крепкие, лёд уже 40 сантиметров, поэтому решили провести фестиваль», – прокомментировал Олег Мыслевич.

«Одним из самых значимых мероприятий автоспорта не только для Псковской области, но и для всего российского автоспорта станут этап чемпионата России – ралли «Псков», который состоится в 20-х числах мая, и финальный этап Кубка России – ралли «Пушкинские Горы». Три этапа Кубка России и чемпионат России, которые пройдут в Псковской области, складываются в серию Кубка Содружества «Трофей Александра Невского», – поделился собеседник ПАИ.

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