Виталий Рахманов станет гостем программы «Среда обитания»
Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 января, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.
Что такое «Госключ», «Гостех» и «Госвеб»? Сколько в Псковской области пользователей «Госуслуг»? Какие «суперсервисы» придут им на смену? Что за цифровые системы псковичи представляли на выставке «Россия» на ВДНХ? Почему именно псковские разработки оказались востребованы в новых регионах РФ?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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