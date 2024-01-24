Жителей Псковской области приглашают присоединиться к проекту «СВОи»

14:20, 24 января 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к проекту «СВОи» об историях межнациональной дружбы в годы специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цель проекта – собрать уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов в период специальной военной операции и транслировать их широкой общественности.

Истории станут частью патриотических экспозиций, которые будут размещаться на ключевых площадках в сфере государственной национальной политики в 2024 году, а также будут представлены в рамках предвыборных акций и постоянных рубрик в социальных сетях.

Ознакомиться с требованиями к материалам и примерам историй можно по ссылке. Материалы принимаются на официальную почту проекта: svoi@domnarodov.ru до 15 февраля 2023 года.

Отметим, что проект реализует Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.