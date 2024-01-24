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Общество

Более 240 тысяч жителей Псковской области активно пользуются «Госуслугами»

Более 240 тысяч жителей Псковской области являются активными пользователями портала «Госуслуги». Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Виталий Рахманов рассказал, сколько жителей Псковской области активно пользуются «Госуслугами». Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Если мы говорим о зарегистрированных и верифицированных пользователях, то это порядка 350 тысяч жителей, зарегистрированных на «Госуслугах». Если мы говорим про тех, кто более-менее активный – заходит, пользуется, смотрит, то это более 240 тысяч. Это больше трети наших жителей», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, большую роль в этом процессе имеет то, что в регионе переводят услуги в онлайн-режим.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуг»

«Основная волна по появлению новых пользователей пришлась на 2020-2021 годы. Это история с ковидом, когда была выдача QR-кодов. Тем не менее количество пользователей постоянно растёт. Мы не можем говорить о стагнации – у нас есть умеренный рост, но скачок был в 2020 году», – поделился Виталий Рахманов.

При этом он напомнил, что «Госуслуги» теперь доступны не только взрослым, но и детям. «В целом, мы стремимся к 100 % охвату жителей, потому что использование жителями цифровых сервисов существенно снижает нагрузку, в том числе и финансовую», – заключил председатель профильного комитета.

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