Более 240 тысяч жителей Псковской области активно пользуются «Госуслугами»

16:18, 24 января 2024, ПАИ

Более 240 тысяч жителей Псковской области являются активными пользователями портала «Госуслуги». Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если мы говорим о зарегистрированных и верифицированных пользователях, то это порядка 350 тысяч жителей, зарегистрированных на «Госуслугах». Если мы говорим про тех, кто более-менее активный – заходит, пользуется, смотрит, то это более 240 тысяч. Это больше трети наших жителей», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, большую роль в этом процессе имеет то, что в регионе переводят услуги в онлайн-режим.

«Основная волна по появлению новых пользователей пришлась на 2020-2021 годы. Это история с ковидом, когда была выдача QR-кодов. Тем не менее количество пользователей постоянно растёт. Мы не можем говорить о стагнации – у нас есть умеренный рост, но скачок был в 2020 году», – поделился Виталий Рахманов.

При этом он напомнил, что «Госуслуги» теперь доступны не только взрослым, но и детям. «В целом, мы стремимся к 100 % охвату жителей, потому что использование жителями цифровых сервисов существенно снижает нагрузку, в том числе и финансовую», – заключил председатель профильного комитета.