Псковская система мониторинга лесных пожаров используется в 50 регионах России

17:35, 24 января 2024, ПАИ

Разработанная псковской компанией система мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» работает в 50 регионах России. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Наша система «Лесохранитель», которой я горжусь, флагманская – она находится в коммерческих руках, но это ничуть не хуже. С помощью использования искусственного интеллекта, технологий нейронных сетей возможно просматривать видеопотоки с камер, которые устанавливаются на базовых станциях, определять очаги возгорания по задымлению и очень быстро информировать все наши лесные противопожарные центры, чтобы они могли быстро локализовать и ликвидировать пожар», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Всего по всей стране в эту систему занесено 2,5 тысячи камер, уточнил он. «Она не только лучшая в стране, но некоторые говорят, что и лучшая в мире по обеспечению мониторинга лесных пожаров», – заметил Виталий Рахманов.

До февраля 2022 года эта система использовалась и в некоторых странах ЕС, отметил он.