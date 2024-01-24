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Общество

Псковская система мониторинга лесных пожаров используется в 50 регионах России

Разработанная псковской компанией система мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» работает в 50 регионах России. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

О системе «Лесохранитель» рассказал Виталий Рахманов. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Наша система «Лесохранитель», которой я горжусь, флагманская – она находится в коммерческих руках, но это ничуть не хуже. С помощью использования искусственного интеллекта, технологий нейронных сетей возможно просматривать видеопотоки с камер, которые устанавливаются на базовых станциях, определять очаги возгорания по задымлению и очень быстро информировать все наши лесные противопожарные центры, чтобы они могли быстро локализовать и ликвидировать пожар», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Всего по всей стране в эту систему занесено 2,5 тысячи камер, уточнил он. «Она не только лучшая в стране, но некоторые говорят, что и лучшая в мире по обеспечению мониторинга лесных пожаров», – заметил Виталий Рахманов.

До февраля 2022 года эта система использовалась и в некоторых странах ЕС, отметил он.

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