Выставка живописца Павла Мельникова открылась в Печорах

Выставка акварельных и живописных работ художника Павла Мельникова «Я люблю свою землю святую…» открылась в Музее истории Печор, пишет газета «Печорская правда».

«Это его песнь горячо любимой Родине, где испокон веков жили его прадеды и деды, где он родился и жил. Его картины «дышат» стариной и былинностью, и в полной мере раскрывают необыкновенную красоту заповедного родного Изборского края. Многие изборяне говорят, что Павел Мельников смотрел вглубь изборской земли, знал все её особенности», – написали в газете.

Вход на выставку бесплатный.