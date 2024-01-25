Псковичей приглашают принять участие в первом в России Арктическом забеге

23:57, 25 января 2024, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в первом в России Арктическом забеге в Архангельске, сообщает АНО «Россия – страна возможностей».

Участникам забега предлагают преодолеть суровый климат Арктики, поучаствовать в поиске волшебных кудесников и насладиться зимней набережной первого города-порта страны.

Каждый может выбрать для себя дистанцию по уровню сложности – 21 километр («Айсберг»), десять километров («Льдина»), пять километров («Сугроб») и один километр («Снежинка»). Последняя дистанция организована для семей с детьми. На финише всех будут ждать снежные крепости, хоккей в валенках, полоса препятствий и фотозона.

Во время праздника будут также проводиться розыгрыши призов, бои джедаев, историческое фехтование, выступления музыкальных команд, имена которых организаторы пока не раскрывают.

Старт забега запланирован на 17:00 17 февраля на площади Мира.

Организаторы мероприятия – АНО «Россия – страна возможностей», Министерство спорта и Федерация лёгкой атлетики Архангельской области.

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