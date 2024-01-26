Водитель автомобиля пострадал при столкновении КамАЗа и ВАЗа в Порхове
ВАЗ-2107 и КамАЗ столкнулись на улице Пушкина в Порхове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП 68-летний водитель легкового автомобиля госпитализирован в медучреждение. Пассажир не пострадал.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
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