Водитель автомобиля пострадал при столкновении КамАЗа и ВАЗа в Порхове

11:18, 26 января 2024, ПАИ

ВАЗ-2107 и КамАЗ столкнулись на улице Пушкина в Порхове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В результате ДТП 68-летний водитель легкового автомобиля госпитализирован в медучреждение. Пассажир не пострадал.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Выясняются обстоятельства произошедшего.