Житель Шабаново обратился к Александру Котову с просьбой помочь в передаче бесхозного водопровода

15:25, 26 января 2024, ПАИ

С просьбой помочь передать бесхозные водопроводные сети микрорайона Шабаново на баланс Горводоканала обратился к председателю областного Собрания Александру Котову пскович Сергей Иванов. 26 января спикер встретился с гражданами в штабе общественной поддержки. На приёме также присутствовала руководитель общественной приёмной «Единой России» Елена Бибикова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Житель городского частного сектора рассказал, что на балансе муниципального предприятия находится только центральный водовод на 1-м Корытовском шоссе, все ответвления – бесхозяйные, в случае аварий, а они без должного ухода бывают часто, невозможно перекрыть отдельные участки, без воды остаётся весь микрорайон. «Был когда-то кооператив, но его лет 20 нет уже точно. Восемь лет назад мы с соседями на свои деньги меняли запорную арматуру», – вспомнил Сергей Иванов. Официальных объединений жильцов в Шабаново нет.

Пскович сообщил, что готов лично заняться решением общей проблемы – создать инициативную группу, собрать необходимые документы, но надеется на помощь Александра Котова, поскольку не все вопросы даже организационного характера легко решить без поддержки.

Спикер согласился, но предупредил, что действия должны быть обоюдные. «Для начала я поговорю с главой города. Далее потребуется определить границы балансовой принадлежности – о каком участке сетей идёт речь, подготовить схему и действовать. Вопрос касается имущества, поэтому обязательно нужно выяснить мнение жителей», - обозначил алгоритм действий Александр Котов и пообещал сообщить заявителю о промежуточных итогах работы по обращению.



Пользуясь случаем, Сергей Иванов обратил внимание на состояние дорог в Шабаново. В январскую оттепель машины, в том числе и экстренных служб, проезжают по ним с трудом, диспетчеры такси не принимают вызовы. Ситуация осложняется хаотичной застройкой, отсутствием тротуаров, водостоков и недостаточной шириной проезжей части. Александр Котов согласился, что проблема известна и требует решения, ремонт уже в планах. «Одномоментно всё не сделать, но последовательно, в плановом порядке надо приводить в порядок городскую дорожную сеть», – пообещал спикер.