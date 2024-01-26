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Спорт

Первенство Псковской области по боксу среди юношей и девушек стартовало в Пустошке

В Пустошке стартовало традиционное первенство Псковской области по боксу среди юношей и девушек 2008–2009 и 2010–2011 годов рождения. Турнир проходит с 26 по 28 января в Пустошке. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

Турнир традиционно посвящён памяти воинов, погибших в мирное время при защите интересов Родины. Гостей и хозяев первенства приветствовала заместитель главы администрации района Оксана Бугрякова.

Первенство Псковской области по боксу среди юношей и девушек стартовало в Пустошке. Фото здесь и далее: Марина Жуланова

В соревнованиях принимают участие боксёры шести возрастных групп, от младших юношей до юниоров и мужчин 2004 года рождения и старше, из 11 городов Псковской области – Пустошки, Пскова, Великих Лук, Локни, Себежа, Печор, Невеля, Острова, Новоржева, Плюссы, Пыталово.

«Наш район представляют юные боксёры Роман Троянов, Михаил Николаев, Карина Шторнова, Иван Давыдов, Иван Голубков. Кроме того, с гордостью сообщаем, что нашему земляку, молодому боксёру Николаю Мураеву, комитет по спорту Псковской области на основании представленных документов и в соответствии с выполнением разрядных норм и требований единой классификации присвоил спортивный разряд КМС», – пишет газета.

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