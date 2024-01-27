Мемориалы в честь погибших участников СВО установят в Псковской области

01:12, 27 января 2024, ПАИ

Мемориалы погибшим участникам специальной военной операции (СВО) установят на захоронении военнослужащих в погосте Выбуты в Псковском районе и в Белом Мхе, сообщил губернатор Михаил Ведерников в новом видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

Михаил Ведерников встретился с родственниками погибших бойцов СВО и обсудил с ними приведение в порядок территорий в Выбутах и Белом Мхе.

«Как мы и обещали, мы без вас никаких решений принимать не будем. Двигаться будем, согласовывая с вами все принципиальные моменты. С Денисом Анатольевичем [скульптор-монументалист, автор мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе Денис Стритович. – ПАИ] мы позавчера были в Белом Мхе, в Выбутах, посмотрели всё на месте. Если говорить о Белом Мхе, то там планируется создать общий мемориал, который станет доминантой всей территории», – рассказал глава региона.

В Выбутах предложено установить невысокую скульптуру и стену с именами героев.

«В Выбутах у нас ситуация сложнее, потому что там есть ограничения по объектам культурного наследия и скульптура не может превышать одного метра 80 сантиметров. Изначально планировалось, что она будет лицом к дороге, но [тогда] получается, что она будет спиной к могилам, наверное, это не совсем правильно», – сказал Михаил Ведерников и добавил, что именно поэтому скульптура будет обращена к кладбищу. «Посмотрим. Слева или справа установим плиты, на которые будут нанесены имена и фамилии погибших», – уточнил он.

«Как я обещал, правительство Псковской области берёт на себя благоустройство территории, дорогу полностью сделаем и вместе с главами района и города сделаем место, где можно будет помянуть, сделаем мемориальный комплекс», – подчеркнул губернатор.

Денис Стритович представил губернатору и родственниками погибших бойцов СВО проект мемориала.

«Ограничение 1,8 метра как раз предполагает коленопреклонённую фигуру солдата (может быть, в советской традиции) который на этой площадке обращён к храму, что, наверное, символично. Ещё как символичный момент: разговаривали с батюшкой, наверное, частью основного декора может быть орден Мужества, которым большинство награждены, и крест – тема православная и воинская тема. Также можно предусмотреть знамёна, количество больших флагштоков, чтобы их было видно издалека, с улицы», – отметил скульптор.

Собирательный образ воина родные псковских военнослужащих одобрили.

«Что-то есть, может быть, на первый взгляд, неучтённое, над чем стоит ещё поработать?» – спросил губернатор у родственников военнослужащих.

В частности, они предложили установить флаги всех видов и родов войск, а также часть монумента или отдельные элементы сделать светлее.

«Памятник исходя из материалов, чтобы это было солидно, долговечно, наверное, всё-таки будет тёмный. А вот для основания давайте посмотрим другие варианты. Я согласен, что храм белый, и мне кажется, что было бы хорошо, чтобы это было логичное продолжение: либо светлую плитку сделать, либо какие-то элементы сделать, чтобы всё-таки больше светлого было», – отметил Михаил Ведерников.

«Согласен полностью. У нас и захоронения предлагаются белые… А чтобы тёмную бронзу подчеркнуть, предполагается из бронзы сделать только фамилии, орден, название. Сейчас, может быть, это не совсем корректно представлено в визуализации. Но задача понятна, ясна, и сделаем. Мы можем от храма сделать мощение – ковровую дорожку на пути к фигуре», – сказал Денис Стритович.

«Давайте тогда договоримся: через две недели мы получаем материалы, собираемся с вами, окончательно смотрим, утверждаем, передаём вам, и вы уже тогда согласовываете с остальными родственниками», – обратился Михаил Ведерников к родственникам бойцов СВО.