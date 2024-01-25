Игорь Ананских: ДЭГ – прозрачная и эффективная система

10:13, 27 января 2024, ПАИ

Дистанционное электронное голосование является прозрачной и оперативной системой волеизъявления избирателей. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы (фракция «Справедливой России – За правду») Игорь Ананских, комментируя корреспонденту ПАИ применение ДЭГ в Псковской области на предстоящих президентских выборах.

«Система прозрачная и, главное, оперативная. Мы уже не первые выборы проводим в России с ДЭГ. Были у кого-то гипотезы, что некоторые смогут с помощью ДЭГ нарастить себе голоса. Но глобальной разницы нет. То есть что люди голосуют бюллетенями, что электронно – итоговые результаты участников выборов от этого не меняются. ДЭГ – это просто ещё один способ, удобный, доставки голоса избирателя», – сказал Игорь Ананских.

«ДЭГ – это удобнее, быстрее. Для оппозиционных партий важно, чтобы быстрее получить результат голосования. А когда при обычном голосовании такие результаты иногда приходится ждать до утра, вот тут появляются какие-то подозрения. А когда у тебя через час после закрытия участков уже есть результат, понимаешь, что это [ДЭГ] действительно эффективно работает», – отметил депутат.

Псковская область стала одним из 29 регионов России, где на президентских выборах будет использоваться ДЭГ. Заявки на участие в нём можно будет подать через портал «Госуслуги» с 29 января по 11 марта.