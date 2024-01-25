Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Игорь Ананских: ДЭГ – прозрачная и эффективная система

Дистанционное электронное голосование является прозрачной и оперативной системой волеизъявления избирателей. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы (фракция «Справедливой России – За правду») Игорь Ананских, комментируя корреспонденту ПАИ применение ДЭГ в Псковской области на предстоящих президентских выборах.

Игорь Ананских. Фото: пресс-служба Госдумы

«Система прозрачная и, главное, оперативная. Мы уже не первые выборы проводим в России с ДЭГ. Были у кого-то гипотезы, что некоторые смогут с помощью ДЭГ нарастить себе голоса. Но глобальной разницы нет. То есть что люди голосуют бюллетенями, что электронно – итоговые результаты участников выборов от этого не меняются. ДЭГ – это просто ещё один способ, удобный, доставки голоса избирателя», – сказал Игорь Ананских.

«ДЭГ – это удобнее, быстрее. Для оппозиционных партий важно, чтобы быстрее получить результат голосования. А когда при обычном голосовании такие результаты иногда приходится ждать до утра, вот тут появляются какие-то подозрения. А когда у тебя через час после закрытия участков уже есть результат, понимаешь, что это [ДЭГ] действительно эффективно работает», – отметил депутат.

Псковская область стала одним из 29 регионов России, где на президентских выборах будет использоваться ДЭГ. Заявки на участие в нём можно будет подать через портал «Госуслуги» с 29 января по 11 марта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 января 2024

Общественная палата Псковской области продолжает подготовку наблюдателей на выборы президента России
24 января 2024

Инициативы правительства, прокуратуры и общественников рассмотрел законодательный комитет Псковского областного Собрания
24 января 2024

Профильные вопросы сессии рассмотрел бюджетный комитет Псковского областного Собрания
23 января 2024

О высоком уровне безопасности голосования через ДЭГ заявил эксперт
23 января 2024

Виталий Рахманов: ДЭГ – одна из самых стабильно работающих систем в России
23 января 2024

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
19 января 2024

Количество и характер детских обращений в 2023 году перечислила псковский омбудсмен
19 января 2024

Достижения региона в транспортной сфере Псковская область представила на выставке «Россия»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...