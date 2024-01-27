Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Новосокольниках

17:31, 27 января 2024, ПАИ

Очередного нетрезвого водителя, ранее привлекавшегося к ответственности за пьяное вождение, задержали в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как уточнили в ведомстве, на этот раз нарушителя правопорядка дорожная полиция выявила в Новосокольниках. Так, 23 января днём инспекторы ДПС у дома на улице Ленинградской остановили для проверки автомобиль «Пежо». Выяснилось, что иномаркой управлял 37-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.