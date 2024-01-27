79-летнюю островичку оштрафовали за кражу бутылки водки

19:41, 27 января 2024, ПАИ

79-летняя жительница Острова получила административное наказание за кражу бутылки водки из магазина, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 17 ноября 2023 года пенсионерка, находясь в торговом зале одного из магазинов города, спрятала бутылку водки 0,5 литра стоимостью 250 рублей в карман куртки и пронесла мимо кассы.

Пенсионерка раскаялась и полностью признала свою вину. Мировой судья судебного участка № 21 Островского района назначил женщине административный штраф в размере 1002 рублей (четырёхкратный размер похищенного имущества).