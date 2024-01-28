Пожилой мужчина угодил под колёса автомобиля в Пскове
Пожилой мужчина, перебегая дорогу, угодил под колёса автомобиля Kia Rio. ДТП произошло у дома № 37 на улице Яна Райниса в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По предварительным данным, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД и следственная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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