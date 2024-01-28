Пожилой мужчина угодил под колёса автомобиля в Пскове

22:30, 28 января 2024, ПАИ

Пожилой мужчина, перебегая дорогу, угодил под колёса автомобиля Kia Rio. ДТП произошло у дома № 37 на улице Яна Райниса в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











По предварительным данным, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД и следственная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.