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Происшествия

Пожилой мужчина угодил под колёса автомобиля в Пскове

Пожилой мужчина, перебегая дорогу, угодил под колёса автомобиля Kia Rio. ДТП произошло у дома № 37 на улице Яна Райниса в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД и следственная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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