Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
Водитель автомобиля Renault совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу у дома № 54 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В результате наезда пострадала пешеход – 43-летняя женщина. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали её с различными травмами в медучреждение.
На месте работали ПСО Великих Лук, бригада скорой помощи, сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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