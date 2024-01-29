Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

09:45, 29 января 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу у дома № 54 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













В результате наезда пострадала пешеход – 43-летняя женщина. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали её с различными травмами в медучреждение.

На месте работали ПСО Великих Лук, бригада скорой помощи, сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства произошедшего.