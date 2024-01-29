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Губернатор Псковской области обсудил с послом Казахстана возможное сотрудничество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье, 28 января, провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым. Он возглавляет официальную делегацию Республики Казахстан, которая прибыла в регион для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию подвига Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, уроженки Казахстана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Здесь и далее фото с pskov.ru

Михаил Ведерников выразил надежду, что гости найдут время познакомиться с историей региона. «Очень рассчитываю, что связи наши будут только крепнуть. Предварительно предлагаем наладить взаимодействие Псковской области с одним из регионов Казахстана. Например Актюбинской областью. Достаточно большое количество жителей региона в свое время уехали туда поднимать целину. Можно организовать бизнес-миссию псковских предпринимателей в целях развития двухстороннего сотрудничества в сфере промышленного производства. В свою очередь приглашаем вас и коллег посетить особую экономическую зону «Моглино», великолукский электротехнический кластер и другие наши производственные площадки. У нас есть на что посмотреть, есть направления, в которых можно сотрудничать», — заметил губернатор.

Даурен Абаев также выразил заинтересованность в развитии двухстороннего сотрудничества, особенно в рамках образовательных проектов, привлечении инвестиций, а также развития транспортно-логистических цепочек: «Межрегиональные связи у нас в основном развиты с приграничными российскими субъектами, но мы готовы к сотрудничеству и с вашим регионом. Сейчас хорошее окно возможностей. Очень хорошие показатели взаимодействия между Россией и Казахстаном, развиваются большие проекты. На доверительном уровне и политическое взаимодействие руководства наших стран. Это тоже крепкий фундамент для развития наших отношений».

Участники встречи подробно обсудили перспективы расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере по направлениям, которые могут заинтересовать как бизнес-сообщество Псковской области, так и Республики Казахстан. Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии туристического направления. «Псков — жемчужина древнерусского зодчества, исторический город. Он на слуху у всех нас», — отметил посол.

Укрепление культурно-гуманитарных связей — еще одно важное направление совместной работы.

«У нас общая память о Великой Отечественной войне и о Великой Победе. Было бы правильно, если бы мы продумали форматы взаимодействия нашей молодежи», — сказал Михаил Ведерников и пригласил казахстанскую молодежь принять участие в ежегодном Кургане Дружбы, который после обновления формата стал активнее работать именно с подрастающим поколением.

Даурен Абаев согласился, что совместная работа с молодежью действительно актуальна. В России, по его словам, учится более 60 тыс. студентов из Казахстана. В доле иностранных студентов они занимают первое место в России. Посол поблагодарил регион за сохранение памяти об уроженцах Казахстана, которые в годы Великой Отечественной войны отважно сражались за свободу Отечества.

По итогам общения стороны договорились о содействии в развитии двухсторонних отношений по целому ряду направлений. «Мы готовы оказать всю необходимую помощь к развитию сотрудничества. Будем работать. Со своей стороны я приложу все усилия к этому», — заметил Даурен Абаев. «Мы все проанализируем и обязательно найдем новые точки взаимодействия по культуре, туризму, промышленности, предпринимательству, агросектору. Абсолютно уверен, что можно развивать совместную работу и в плане импортозамещения», — заключил Михаил Ведерников.

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