Пскович стал серебряным призёром Кубка России по зимнему плаванию

10:45, 29 января 2024, ПАИ

Пскович Марк Мордовцев стал серебряным призёром Кубка России по зимнему плаванию, который прошёл в Москве 28 января.

Марк Мордовцев завоевал серебро на дистанции в 100 метров брассом.

В соревнованиях принял участие 171 спортсмен из 28 регионов России и Белоруссии.

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