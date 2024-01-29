Пскович стал серебряным призёром Кубка России по зимнему плаванию
Пскович Марк Мордовцев стал серебряным призёром Кубка России по зимнему плаванию, который прошёл в Москве 28 января.
Марк Мордовцев завоевал серебро на дистанции в 100 метров брассом.
В соревнованиях принял участие 171 спортсмен из 28 регионов России и Белоруссии.
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