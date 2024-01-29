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Губернатор Псковской области и посол Казахстана почтили память советских героев в Новосокольническом районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Российской Федерации Даурен Абаев приняли участие в памятном митинге в деревне Монаково Новосокольнического района сегодня, 29 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области и посол Казахстана почтили память советских героев в Новосокольническом районе. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор региона и посол Казахстана в России возложили цветы к могиле легендарной девушки-снайпера, Героя Советского Союза. Алия Молдагулова сражалась на Новосокольнической земле в боях за освобождение района. К моменту гибели на её счету были десятки сражённых врагов. В кровопролитных боях, когда у подразделения не оставалось в живых командиров, она вела бойцов вперёд. Её жизнь оборвалась в январе 1944 года.

Михаил Ведерников и Даурен Абаев возложили цветы к воинскому захоронению и минутой молчания почтили память советских героев.

Участники митинга также почтили память Героя Советского Союза, гвардии подполковника Яна Райнберга.

Отметим, на территории мемориального комплекса в семи братских могилах покоятся останки почти 2,5 тысячи бойцов-освободителей.

Также сегодня в Новосокольниках состоялся митинг в честь 80-летия освобождения района от фашистских захватчиков, передаёт корреспондент газеты «Новосокольнический край».

  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Митинг в честь 80-летия освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков
    Фото: газета «Новосокольнический край»

К участникам митинга обратились губернатор Псковской области Михаил Ведерников, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Российской Федерации Даурен Абаев, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв и председатель районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, почётный гражданин Новосокольников Галина Базлова.

Все присутствующие почтили память защитников Родины и возложили цветы к мемориалу.

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