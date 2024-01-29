Глава Минпросвещения России наградил псковскую семью Петровых за вклад в развитие системы образования

17:58, 29 января 2024, ПАИ

Министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Псковской области вручили благодарственное письмо семейной династии Сергею и Анастасии Петровым за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие системы образования. Награждение прошло сегодня, 29 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Сергей Кравцов пожелал, чтобы семейная династия развивалась и крепла. Кроме того, он поинтересовался, кем хотят стать дети в будущем.

В общей сложности педагогическая династия семьи Петровых насчитывает 300 лет. Отец Сергей Петров преподаёт живопись в детской школе искусств, Анастасия Петрова обучает детей иностранному языку. Кроме того, бабушка семейства Татьяна Петрова уже 48 лет работает учителем. До этого она преподавала рисование и черчение в школе, а сейчас в детской школе искусств Невеля. Татьяна Петрова – почётный работник образования.

В свою очередь, члены семьи поблагодарили министра и губернатора за меры поддержки, которые были в Год педагога и наставника в России, а также за те, которые есть сейчас в Год семьи. Глава региона, в свою очередь, заверил, что все меры региональной поддержки сохраняются в полной мере.