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Общество

Глава Минпросвещения России наградил псковскую семью Петровых за вклад в развитие системы образования

Министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Псковской области вручили благодарственное письмо семейной династии Сергею и Анастасии Петровым за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие системы образования. Награждение прошло сегодня, 29 января, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Сергей Кравцов наградил семью Петровых в Пскове за вклад в развитие системы образования
    Фото: ПАИ
  • Сергей Кравцов наградил семью Петровых в Пскове за вклад в развитие системы образования
    Фото: ПАИ
  • Сергей Кравцов наградил семью Петровых в Пскове за вклад в развитие системы образования
    Фото: ПАИ
  • Сергей Кравцов наградил семью Петровых в Пскове за вклад в развитие системы образования
    Фото: ПАИ
  • Сергей Кравцов наградил семью Петровых в Пскове за вклад в развитие системы образования
    Фото: ПАИ
  • Сергей Кравцов наградил семью Петровых в Пскове за вклад в развитие системы образования
    Фото: ПАИ

Сергей Кравцов пожелал, чтобы семейная династия развивалась и крепла. Кроме того, он поинтересовался, кем хотят стать дети в будущем.

В общей сложности педагогическая династия семьи Петровых насчитывает 300 лет. Отец Сергей Петров преподаёт живопись в детской школе искусств, Анастасия Петрова обучает детей иностранному языку. Кроме того, бабушка семейства Татьяна Петрова уже 48 лет работает учителем. До этого она преподавала рисование и черчение в школе, а сейчас в детской школе искусств Невеля. Татьяна Петрова – почётный работник образования.

В свою очередь, члены семьи поблагодарили министра и губернатора за меры поддержки, которые были в Год педагога и наставника в России, а также за те, которые есть сейчас в Год семьи. Глава региона, в свою очередь, заверил, что все меры региональной поддержки сохраняются в полной мере.

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