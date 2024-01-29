Маленькую псковичку увековечили в мемориале в память о жертвах нацизма в Гатчинском районе

20:19, 29 января 2024, ПАИ

Маленькую девочку Тамару из Псковской области увековечили на барельефе мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Архивный документ».

Этот комплекс открыли главы России и Белоруссии в деревне Зайцево Гатчинского района. В годы войны здесь были многочисленные лагеря для военнопленных и детские донорские концентрационные лагеря.

В центре мемориала располагается стела, на её вершине – фигура матери с детьми. По периметру их окружают 150 скульптурных барельефов, один из которых создан по фотографии псковской девочки Тамары Хитровой.

Она родилась в 1937 года и жила вместе с семьёй в деревне Ланева Гора Псковского района. В начале войны отец ушёл на фронт, оставив жену Евдокию Хитрову с двумя дочерьми – Галиной, которой тогда исполнилось восемь лет, и четырёхлетней Тамарой. 2 января 1942 года на свет также появился сын Михаил.

«22 октября 1943 года у деревни Ланева Гора Псковского района партизаны устроили засаду на автоколонну 37-го полицейского батальона, сформированного из эстонцев. Была взорвана машина, погибло несколько человек. Через несколько часов в деревню прибыли каратели 1-й и 3-й рот 37-го батальона и учинили расправу над ни в чём не повинными мирными жителями. Они согнали людей в центр деревни и стали допрашивать их о партизанах, а затем повели по домам», – рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Детали той трагедии можно восстановить по архивным документам.

Каратели выбили стёкла в доме Хитровых, затем вошли внутрь. Евдокия села на лавку, на руках был Миша, перед матерью стояла Тамара, Галина пряталась за мамой. Вошедшие открыли очередь из автомата. Миша и Тамара погибли на месте, Евдокия была ранена. Каратели торопились и не стали проверять, живы хозяева дома или нет. Они вышли на улицу, чтобы замести следы своих преступлений: один за другим в деревне вспыхивали дома. Пламенем был охвачен и двор Хитровых. Истекающей кровью матери удалось вытащить на улицу перепуганную до смерти старшую дочь – им удалось спастись.

Теперь символом этой трагедии псковской семьи в мемориале в Гатчине станет фигурка маленькой девочки Тамары.