Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в феврале

07:46, 30 января 2024, ПАИ

В феврале в России празднуется День защитника Отечества, и в этом году 23 Февраля выпадает на пятницу, так что этот день будет выходным.

«С учётом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля», — отмечается в сообщении Роструда в телеграм-канале.

Рабочий день 22 февраля сократят на час.