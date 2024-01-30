Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в феврале
В феврале в России празднуется День защитника Отечества, и в этом году 23 Февраля выпадает на пятницу, так что этот день будет выходным.
«С учётом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля», — отмечается в сообщении Роструда в телеграм-канале.
Рабочий день 22 февраля сократят на час.
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