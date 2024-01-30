Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 31 января
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 31 января. Ночью будет без существенных осадков. Днём – в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер юго-западных направлений 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха прогнозируется по области в течение суток от -2 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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