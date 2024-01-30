Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 31 января

11:43, 30 января 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 31 января. Ночью будет без существенных осадков. Днём – в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер юго-западных направлений 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха прогнозируется по области в течение суток от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.