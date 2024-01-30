Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат области по таврелям пройдёт в Великих Луках

Чемпионат Псковской области по таврелям пройдёт в Великих Луках 10 февраля, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

Чемпионат области по таврелям пройдёт в Великих Луках. Фото: Федерация таврелей Псковской области

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени составит десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Победителей и призёров наградят дипломами и медалями. Также призы получат лучшие таврелисты в мужском и женском зачётах.

Организаторы принимают заявки до 8 февраля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2024

Девочки ФК «Псков» разгромили соперниц в первом матче первенства СЗФО по мини-футболу
30 января 2024

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по карате в Санкт-Петербурге
30 января 2024

Чемпионат области по таврелям пройдёт в Великих Луках
30 января 2024

Псковичи примут участие в международных соревнованиях по волейболу «Кубок дружбы»
30 января 2024

15 великолучан примут участие в первенстве России по стрельбе из лука
30 января 2024

Бесплатные тренировки планируют организовать для жителей Пскова
29 января 2024

О ближайших крупных спортивных соревнованиях в Псковской области рассказала эксперт
29 января 2024

Фестиваль зимних видов спорта пройдёт в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...