Чемпионат области по таврелям пройдёт в Великих Луках

12:23, 30 января 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по таврелям пройдёт в Великих Луках 10 февраля, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени составит десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Победителей и призёров наградят дипломами и медалями. Также призы получат лучшие таврелисты в мужском и женском зачётах.

Организаторы принимают заявки до 8 февраля.

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