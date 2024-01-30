Чемпионат области по таврелям пройдёт в Великих Луках
Чемпионат Псковской области по таврелям пройдёт в Великих Луках 10 февраля, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.
Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени составит десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.
Победителей и призёров наградят дипломами и медалями. Также призы получат лучшие таврелисты в мужском и женском зачётах.
Организаторы принимают заявки до 8 февраля.
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