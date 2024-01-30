Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Руководитель Псковского центра народного творчества победила в номинации рейтинга ГРДНТ Поленова

Художественный совет Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова составил рейтинг специалистов и событий, которые внесли особый вклад в развитие народного творчества в 2023 году. Директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова стала лауреатом в номинации «Открытие года», рассказали ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

На фото: Наталья Белова. Фото предоставлено: Псковский областной центр народного творчества

«Наталья Степановна совсем недавно встала у руля Псковского областного центра народного творчества, но уже добилась заметных результатов. В Пскове в 2023 году успешно прошёл Всероссийский съезд директор домов и центров народного творчества, а проекты региона в сфере народного творчества презентуются на самых авторитетных форумах страны», – сказала первый заместитель директора ГРДНТ имени В. Д. Поленова, руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2024

Руководитель Псковского центра народного творчества победила в номинации рейтинга ГРДНТ Поленова
30 января 2024

Соломенное чучело могут изготовить гости псковского стенда на выставке «Россия» в Москве
30 января 2024

В июне Псковский музей продемонстрирует свои возможности на выставке в Пекине
29 января 2024

Мастер-класс по валянию пройдёт в Пскове 16 февраля
29 января 2024

Назначена новый председатель комитета культуры администрации Великих Лук
28 января 2024

Более 800 человек посетили «Культурные выходные» в Пушкиногорском районе
28 января 2024

Премьера спектакля «Мой не мой» прошла в Псковском драмтеатре
28 января 2024

Фильм о Себеже показали на телеканале «Культура»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...