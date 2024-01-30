Руководитель Псковского центра народного творчества победила в номинации рейтинга ГРДНТ Поленова

14:33, 30 января 2024, ПАИ

Художественный совет Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова составил рейтинг специалистов и событий, которые внесли особый вклад в развитие народного творчества в 2023 году. Директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова стала лауреатом в номинации «Открытие года», рассказали ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

«Наталья Степановна совсем недавно встала у руля Псковского областного центра народного творчества, но уже добилась заметных результатов. В Пскове в 2023 году успешно прошёл Всероссийский съезд директор домов и центров народного творчества, а проекты региона в сфере народного творчества презентуются на самых авторитетных форумах страны», – сказала первый заместитель директора ГРДНТ имени В. Д. Поленова, руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова.