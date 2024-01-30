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Общество

Порядка 75 млн рублей запланировано на санавиацию в Псковской области на 2024 год

Порядка 75 млн рублей запланировано на санитарно-авиационные услуги в Псковской области на 2024 год, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 30 января.

Порядка 75 млн рублей запланировано на санавиацию в Псковской области на 2024 год. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В прошедшем году из региона с помощью санавиации транспортировали более 150 пациентов. «Мы транспортируем либо в Санкт-Петербург, либо в Москву. Бывают такие ситуации, когда мы нашего жителя забираем из другого региона, когда этого требует ситуация, однако в 2023 году таких случаев не было», – отметила председатель профильного комитета.

При этом, по её словам, в санавиации задействованы бригады из областной клинической больницы, детской областной больницы и перинатального центра. Кроме того, есть специальная служба из сотрудников скорой медицинской помощи.

Сейчас контракт на санитарно-авиационные услуги находится на аукционе, уточнила Марина Гаращенко.

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