Открытый турнир по настольному теннису с призовым фондом более чем 100 тысяч рублей пройдёт в Пскове

17:58, 30 января 2024, ПАИ

Открытый турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй» пройдёт в спортивном зале Nordman в Пскове 17 и 18 февраля. Об этом сообщается в группе «TTplay – настольный теннис» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях смогут принять участие все желающие спортсмены.

Теннисисты сдадут вступительный взнос, который пойдёт в призовой фонд соревнований. Также спонсорами соревнований установлен дополнительный призовой фонд в размере 100 тысяч рублей.

Соревнования пройдут в одиночном и парном разрядах.

В абсолютном зачёте наградят шесть первых мест. В парном разряде наградят трёх призёров. Также поощрительные призы получат самые юные участники.

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