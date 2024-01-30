Появится ли в Острове бассейн, рассказал Дмитрий Быстров

16:39, 30 января 2024, ПАИ

Появится ли в Острове городской бассейн, рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас идёт сбор технических условий, насколько будет возможно выполнить технические условия. Там должны быть большие требования по электричеству. Если подрядчик готов будет выполнить, если мы обойдёмся малой кровью – это будет одна тема. Если нет, будем рассматривать другие территории», – пояснил он.

Также гость программы напомнил, что проект по строительству бассейна сделан, а сам объект должен расположиться на улице Карла Маркса рядом с детским садом.

«Попробуем заявиться в программу комплексного развития сельских территорий, если у нас получится. Если нет, то продумаем по государственно-частному партнёрству – с нашим проектом и нашей землей, может, инвестор какой-то зайдёт. Но мы эту тему не хороним, мы её держим на повестке. Надеюсь, что с бассейном мы вопрос закроем положительно», – подчеркнул Дмитрий Быстров.