Что поможет минимизировать аварийность на трассе в Островском районе, рассказал Дмитрий Быстров

19:18, 30 января 2024, ПАИ

Какие меры помогут снизить аварийность на трассе, проходящей через Островский район, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Быстров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Вопрос высокой аварийности рассматривается достаточно часто и на местных комиссиях по безопасности дорожного движения, и на областных. Много было мнений, позиций. И по скоростному режиму: 110 убрать до 90 километров в час. Но я не думаю, что здесь скоростной режим – определяющий фактор», – отметил он.

Кроме того, вдоль федеральной трассы на территории Островского района расположены три-четыре камеры видеонаблюдения, уточнил гость программы.

«Их можно установить больше, может, это где-то отчасти снизит аварийность. Но камеры в основном вешаются в границах населённых пунктов. А много аварий происходит вне границ населённых пунктов. Мы рассматривали эти вопросы, и я давал предложения по поводу муляжей автомобилей ДПС, когда ты видишь макет, не понимая, макет это или нет. Любой водитель собирается, другая концентрация внимания», – пояснил Дмитрий Быстров.

Установка макетов поможет только в ситуации с водителями, которые ездят по этому участку нечасто. «Кто постоянно ездит, уже знает, где камера, где что», – добавил он.