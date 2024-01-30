Псковский облсовпроф и центр «Волшебный город» продлили соглашение о сотрудничестве

17:56, 30 января 2024, ПАИ

Соглашение между Псковским облсовпрофом и кино-развлекательным центром «Волшебный город» продлено на 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Кино-развлекательный центр «Волшебный город» продолжит предоставлять 20 % скидку членам профсоюза на посещение детского игрового центра, клуба виртуальной реальности и кафе-бара кинотеатра «Смена» до конца 2024 года.

«Карточки на скидку можно будет получить в своих отраслевых профсоюзах ориентировочно с 15 февраля», – сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы традиционно работаем над развитием мотивационного потенциала для членской базы и благодарны нашим партнёрам за поддержку и заинтересованность в нас!» – прокомментировал подписание соглашения председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.