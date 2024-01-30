Приём детей первого года жизни проведут островские врачи
Приём детей первого года жизни проведут врачи Детской областной клинической больницы Острова, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Невролог, хирург и ортопед проведут приём в детском отделении поликлиники Островской межрайонной больницы 10 февраля с 9:00.
Записаться можно по телефону: 8 (811) 523-19-26 или через участковых педиатров.
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