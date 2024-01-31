Житель Псковской области подарил бойцам СВО раритетный мотоцикл

14:40, 31 января 2024, ПАИ

Житель деревни Спицино Гдовского района подарил участникам СВО раритетный мотоцикл, пишет газета «Гдовская заря».

Хозяин мотоцикла «Урал» Алексей Иванов решил отправить свой мотоцикл, которым пользовался много лет, в зону проведения специальной военной операции.

Мотоцикл не раз становился участником парада Победы и Бессмертного полка – возглавлял шествие со Знаменем Победы.

«Мотоцикл сейчас на фронте нужнее. Символично, что участник парада Победы на Гдовщине встретит 9 Мая с легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией», – отметил Алексей Иванов.

«Любой желающий может отправить технику (мотоцикл с ведущей коляской) на нужды фронта. Кроме того, мотоциклы «Урал» намного нужнее в зоне СВО, чем квадроциклы. Техника необязательно должна быть новой – в деревне Спицино готовы помочь с ремонтом», – заключила координатор Центра помощи СВО деревни Спицино Елена Кострина.