Житель Псковской области подарил бойцам СВО раритетный мотоцикл
Житель деревни Спицино Гдовского района подарил участникам СВО раритетный мотоцикл, пишет газета «Гдовская заря».
Хозяин мотоцикла «Урал» Алексей Иванов решил отправить свой мотоцикл, которым пользовался много лет, в зону проведения специальной военной операции.
Мотоцикл не раз становился участником парада Победы и Бессмертного полка – возглавлял шествие со Знаменем Победы.
«Мотоцикл сейчас на фронте нужнее. Символично, что участник парада Победы на Гдовщине встретит 9 Мая с легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией», – отметил Алексей Иванов.
«Любой желающий может отправить технику (мотоцикл с ведущей коляской) на нужды фронта. Кроме того, мотоциклы «Урал» намного нужнее в зоне СВО, чем квадроциклы. Техника необязательно должна быть новой – в деревне Спицино готовы помочь с ремонтом», – заключила координатор Центра помощи СВО деревни Спицино Елена Кострина.
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