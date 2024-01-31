Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Житель Псковской области подарил бойцам СВО раритетный мотоцикл

Житель деревни Спицино Гдовского района подарил участникам СВО раритетный мотоцикл, пишет газета «Гдовская заря».

Житель деревни Спицино Гдовского района подарил участникам СВО раритетный мотоцикл. Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Хозяин мотоцикла «Урал» Алексей Иванов решил отправить свой мотоцикл, которым пользовался много лет, в зону проведения специальной военной операции.

Мотоцикл не раз становился участником парада Победы и Бессмертного полка – возглавлял шествие со Знаменем Победы.

«Мотоцикл сейчас на фронте нужнее. Символично, что участник парада Победы на Гдовщине встретит 9 Мая с легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией», – отметил Алексей Иванов.

«Любой желающий может отправить технику (мотоцикл с ведущей коляской) на нужды фронта. Кроме того, мотоциклы «Урал» намного нужнее в зоне СВО, чем квадроциклы. Техника необязательно должна быть новой – в деревне Спицино готовы помочь с ремонтом», – заключила координатор Центра помощи СВО деревни Спицино Елена Кострина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2024

Псковские рестораторы не хотят растить себе поваров из студентов, заявила директор кооперативного техникума
31 января 2024

Владельцы кофейни «Каверин» и нового бара «Сын маминой подруги» обходятся без постоянных шеф-поваров
31 января 2024

Круглый стол «Ищем шеф-повара» проходит в медиацентре ПАИ
31 января 2024

Митрополит Арсений обсудил общие проекты с детским омбудсменом Псковской области
31 января 2024

Житель Псковской области подарил бойцам СВО раритетный мотоцикл
31 января 2024

17-летний изобретатель из Псковской области вошёл в шорт-лист «Знание. Премия – 2023»
31 января 2024

Псковский ЦУР провёл обучение по ведению госпабликов в сфере соцзащиты
31 января 2024

О строительстве пешеходного моста через Пскову расскажут в программе «Среда обитания»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...