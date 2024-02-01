Порядка 100 новых квартир станут доступны псковичам благодаря финансированию Сбером строительства нового жилого дома

09:47, 01 февраля 2024, ПАИ

Сбер профинансировал строительство многоквартирного жилого дома в Пскове – один из крупнейших застройщиков региона АО СЗ «Псковжилстрой» построит новый современный дом на Завеличье. Проектное финансирование на общую сумму более 300 млн рублей предусматривает использование счетов эскроу, которые обеспечивают большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.



Фото: Пресс-служба Сбера



Фото: Пресс-служба Сбера



Фото: Пресс-служба Сбера





«Сбербанк активно оказывает застройщикам региона необходимую поддержку в рамках проектного финансирования. Мы рады новому совместному проекту с компанией «Псковжилстрой» – нашим давним надежным партнером. Новый жилой многоквартирный дом в центре Завеличья, построенный с использованием каркасно-монолитной технологии, станет интересным предложением на рынке псковских новостроек», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

АО СЗ «Псковжилстрой» – одна из ведущих строительных компаний, успешно работающих в Псковской области, подчеркнул и.о. генерального директора организации Игорь Гейбер

«Наш основной профиль – проектирование и строительство качественных многоквартирных жилых домов. Проект жилого комплекса «Балтийская, 17а» – наш новый проект, реализуемый совместно со Сбером с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Дом строится в перспективном районе в непосредственной близости к основным объектам инфраструктуры. Рядом расположены торгово-развлекательные центры «Лента», «Леруа Мерлен», «Фьорд Плаза», Ледовый дворец и другие спортивные объекты. Реализация принципа доступной среды, просторные и удобные входные группы, наличие детской площадки и зоны отдыха для взрослых и детей, уверен, сделают дом привлекательным для псковичей», – сказал он.