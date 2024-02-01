«Проект реставрация» открывается на «Серебряном дожде» в Пскове

12:41, 01 февраля 2024, ПАИ

Новая программа «Проект реставрация» начнёт выходить в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Проект реставрация» будет посвящён уникальным движимым и недвижимым памятникам культуры и истории в Псковской области, их восстановлению, а порой – спасению, а также людям, которые принимают в этом самое непосредственное участие.

Первая программа выйдет в эфире «Серебряного дождя» в Пскове в четверг, 1 февраля, в 14:00. Её темой станет «Древний Псков и его камень». Гость программы – реставратор, генеральный директор реставрационной компании «Армада» Александр Белавкин.

Что такое бухтящая штукатурка, почему 30 лучше, чем два раза по 15, чего боится псковский известняк, как «протыкали» колокольню Троицкого собора и кто же строил главный собор Пскова – обо всём этом в первом выпуске «Проекта реставрация».

Соведущие программы – Мария Лисенкова, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.