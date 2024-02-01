Профориентационная акция «Карьера» стартовала в Псковской области

15:15, 01 февраля 2024, ПАИ

Ежегодная региональная профориентационная акция «Карьера» стартовала во всех муниципальных образованиях Псковской области сегодня, 1 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Акцию проводят органы службы занятости Псковской области при участии специалистов в области образования, работодателей и социальных партнёров. Они оказывают содействие в профориентации и профессиональном самоопределении молодёжи.

«В этом году мы вступили в комплексную модернизацию службы занятости населения, которая несет изменения не только внешние, но и внутренние, поэтому в свою работу мы внедряем ряд принципов и меняем форматы взаимодействия. Акция «Карьера» в предыдущие периоды проходила только в первом полугодии, теперь будет действовать на протяжении всего года, работа станет более многогранной, будут использоваться новые методы и инструменты работы с молодёжью», – прокомментировала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Отметим, что в прошлом году участниками акции «Карьера» стали 3 662 школьника из 101 общеобразовательной организации Псковской области и 1 413 выпускников среднего профессионального и высшего образования из 20 профессиональных образовательных организаций региона.