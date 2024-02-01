Андрей Козлов и Алексей Севастьянов прокомментировали решение Госдумы о запрете «наливаек»

15:40, 01 февраля 2024, ПАИ

Закон о запрете «наливаек» в жилых домах принят Государственной Думой РФ. К пленарному заседанию, на котором документ рассматривался в третьем чтении, по видео-конференц-связи были подключены представители законодательных органов регионов – от Псковского областного Собрания депутатов участвовали председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Закон действительно долгожданный. Пожалуй, последние лет десять проблема «наливаек» в жилых домах была постоянно на слуху. Как мы ни пытались направить в нормальное русло их работу, но навести порядок в этой сфере не получалось – у региона не было законодательных полномочий. Кто-то кричал, что мы убиваем малый бизнес, а нерадивые представители малого бизнеса пользовались ситуацией, доставляя неудобства жителям и нанося вред здоровью людей. Верю, что теперь нам удастся урегулировать деятельность «наливаек»», – прокомментировал поддержанное всеми фракциями Госдумы решение Алексей Севастьянов.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал полученные субъектами полномочия «исчерпывающими» - если раньше регионы могли ограничивать время продажи только крепкого алкоголя в точках общепита, то новая правовая норма распространяется и на слабоалкогольные напитки, включая пиво.

«После принятия закона о запрете «наливаек» у регионов будут все возможности навести порядок в этой сфере. Какими будут эти решения, насколько они будут эффективными, теперь зависит именно от депутатов региональных парламентов, губернаторов и исполнительной власти», – отметил спикер нижней палаты российского парламента.

Андрей Козлов подтвердил, что региону предстоит разработка областного закона. «Нам дали правовой инструмент, теперь необходимо им грамотно воспользоваться. Над законопроектом будем работать совместно с правительством и представителями правоохранительных органов», – подчеркнул депутат.

Принятый закон наделяет субъекты РФ правом самостоятельно устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В рамках действующего законодательства регионы имели право ограничивать продажу только крепкой алкогольной продукции.

Напомним, ранее областное Собрание депутатов неоднократно заявляло свою позицию о необходимости запрета ночной продажи алкоголя в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.