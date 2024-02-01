Завершается инъектирование стен и фундаментов башни Нижних решёток в Псково-Печерском монастыре

20:32, 01 февраля 2024, ПАИ

Инъектирование стен и фундаментов башни Нижних решёток завершается в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Башня построена в период Ливонской войны, в 1558–1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV–XX веков.

Фортификационное сооружение имеет ворота, которые в древности были оснащены подъёмными решётками, которые опускались при угрозе нападения. После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться.

В 1960-х годах при архимандрите Алипии крепостной ансамбль был полностью восстановлен из руин.

В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни к современному использованию.

Работами руководит АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».