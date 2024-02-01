Псковичи спели гимн России на одной сцене с Владимиром Путиным

20:56, 01 февраля 2024, ПАИ

Церемония закрытия съезда «Движения первых» состоялась в павильоне № 75 на выставке-форуме «Россия» в Москве. Участниками стали более тысячи детей, родителей и наставников со всей страны, в том числе из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения движения.

Перед гостями выступил президент России Владимир Путин.

«Убеждён, если вы будете так же уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту – у нас получится ещё больше. Вы сделали за последний год очень много: посадили два миллиона деревьев ко Дню народного единства, отправили три миллиона писем нашим бойцам СВО на передовую, собрали и передали около 400 тысяч книг в Донбасс и Новороссию. Это всё осязаемые вещи. Вы ещё много-много сделаете в будущем. Ваши наставники и ваши родители всегда были и будут с вами, мне хочется сказать им слова благодарности», – сказал глава государства.

В конце выступления Владимир Путин исполнил гимн России вместе с гостями съезда, среди которых были и участники проекта «Хор первых» из детского эстрадного хора «ЛаккиЛайк» из Печор.

«Эмоции ребят невозможно передать. Мы гордимся, что у «Первых» из Псковской области всегда имеются возможности показать свой талант. Очень важно ощущать поддержку главы государства, особенно для молодёжи», – отметили в пресс-службе.