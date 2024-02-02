Великолучанин стал бронзовым призёром первенства России по стрельбе из лука

11:27, 02 февраля 2024, ПАИ

Великолучанин Илья Силаев стал бронзовым призёром первенства России по стрельбе из лука, которое проходит в Орле с 29 января по 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Илья Силаев завершил квалификацию на пятом месте. В плей-офф выходило 32 лучших лучника.

В 1/16 финала великолукский спортсмен с уверенным преимуществом прошёл спортсмена из Иркутской области. На следующей стадии Илья Силаев сумел набрать 147 из 150 очков, что позволило ему одержать уверенную победу и выйти в 1/8 финала. Затем великолучанин отработал все серии практически безошибочно, набрал 148 очков и вышел в полуфинал первенства, где ему предстояло сыграть с Динисламом Зюзиным из Башкортостана. На этот раз удача отвернулась от Ильи Силаева. Он уступил в спарринге со счётом 145:143.

В матче за третье место великолукский лучник на одно очко оказался сильнее Дана Мельницкого из Москвы.

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