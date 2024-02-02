В Псковской области проводят профилактику птичьего гриппа

15:37, 02 февраля 2024, ПАИ

О мерах профилактики птичьего гриппа в Псковской области рассказал врио председателя регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В соответствии с решением заседания противоэпизоотической комиссии будет принят комплекс мер по профилактике заноса на территорию Псковской области высокопатогенного гриппа птиц, прежде всего, будет проводиться мониторинг», – отметил он.

Диагностические исследования на грипп птиц в первую очередь будут проходить в лично подсобных хозяйствах вокруг крупных птицеводческих предприятий, на самих птицеводческих предприятиях и среди дикой и синантропной птицы (синантропные птицы – это птицы, адаптированные к городским условиям: голуби, галки, вороны). «Это самое основное, чтобы преждевременно выявить и принять меры в случае выявления гриппа птиц», – подчеркнул Валерий Удалов.

Помимо мониторинга будет проходить обход лично подсобных хозяйств и разъяснительная работа среди населения об опасности гриппа и необходимости соблюдения ветеринарно-санитарных правил в лично подобных хозяйствах по содержанию птицы. Также будет усилен контроль за перемещением птицеводческой продукции и на ярмарках выходного дня (чтобы живая птица продавалась только с документами).

Комитет по ветеринарии Псковской области совместно с Россельхознадзором будет контролировать стихийные рынки, чтобы на них вообще не было птицеводческой продукции.

Птицеводческим предприятиям промышленного типа рекомендовано принять все необходимые меры по защите заноса на их территорию вируса птиц.

На данный момент уже проводится мониторинг дикой птицы и отбираются пробы в птицеводческих хозяйствах.

С начала января ситуация по гриппу птиц в целом по России напряжённая, отметил Валерий Удалов. В Псковской области за первый месяц этого года отобрано уже 20 проб на исследование, хотя перелётные птицы ещё не вернулись.

Напомним, на территории Псковской области действуют четыре птицеводческих предприятия: «Племрепродуктор Назия» в Псковском районе, ООО «Барки» в Великолукском районе и две небольшие птицефабрики в Плюсском районе.