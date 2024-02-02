Психолог из Пскова: Нет общей формулы относительно того, можно ли простить измену

15:35, 02 февраля 2024, ПАИ

Нет общей формулы относительно того, можно ли простить измену, подчеркнула психолог Румия Калинина в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если человеку так проще и легче, это его выбор. К тому же бывают же и случайные измены – те же пресловутые корпоративы. Надо всегда понимать, что последует за тем, что вы примете решение расстаться после измены. А, может, измена была просто последней снежинкой, спустившей лавину», - отметила психолог.

Румия Калинина добавила, что для некоторых жить с изменщиком – в порядке вещей.

«А есть еще вариант замещающей измены, когда партнёру плохо в отношениях, поэтому он ищет чего-то на стороне», - рассказала эксперт.